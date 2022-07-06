Несподіваний вибір: Ніколь Кідман здивувала образом від Balenciaga, як у Кім Кардашян

Несподіваний вибір: Ніколь Кідман здивувала образом від Balenciaga, як у Кім Кардашян

Новим луком акторка показала, що може бути зовсім різною.

Зазвичай голлівудська акторка з'являється в елегантних та жіночних сукнях, але вчора, 5 липня, під час модного показу бренду Balenciaga у Парижі зірка дуже здивувала, обравши образ у стилі іншої американської знаменитості – Кім Кардашян, яка є обличчям цього бренду.

Ніколь одягла чорний лонгслів з рукавами та глибоким декольте, який поєднала зі світлими широкими джинсами, гостроносими туфлями та невеликою сумкою. Доповнили цей лук висока зачіска, діамантові прикраси та величезні сонцезахисні окуляри. Показ выдбувався у межах Тижны моди.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

До речі, саме в таких самих окулярах Кім Кардашян прийшла на People's Choice Awards. Цей аксесуар викликав шквал емоцій у шанувальників зірки.

Кім і Хлоє Кардаш'ян та Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

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