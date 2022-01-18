Несподіваний вибір: принцеса Софія здивувала новою зачіскою

Якщо жінка хоче змін, вона вирушає до перукаря. Шведська принцеса Софія так і зробила.

На початку місяця королівська пара – принцеса Софія та принц Карл Філіп, брали участь у заході, присвяченому сторіччю від того часу, як перші жінки посіли своє місце у шведському парламенті.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Getty Images

Знімки з заходу опублікували на сторінці пари в Instagram, а в підписі йшлося:

"Ми побачили приголомшливий виступ, що підкреслює успіхи, яких досягли в нашій країні, і весь фронт виборчого руху".

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Принцеса Софія цього дня мала блискучий вигляд у фіолетовому вбранні з геометричним візерунком та масивними сережками у вухах. Увагу публіки привернула нова зачіска принцеси. Софія зібрала волосся в низький хвіст і обрізала густий прямий чубок.

До речі, раніше принцеса вже робила спроби відрізати чубок.

Принцеса Софія / Getty Images

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