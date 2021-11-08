Несподіваний збіг: бойфренд Кайлі Дженнер подарував їй перстень, як у Емілі Ратаковскі

Тепер Кайлі носить дуже дорогий перстень, але, як виявилося, раніше така ж прикраса з'явилася в іншої знаменитості.

Важко знайти того, хто б нічого не чув про сім'ю Кардашян-Дженнер, тим паче, що знамениті сестри постійно дивують шанувальників косметичними новинками, колабораціями з різними брендами, ну і, звичайно ж, скандалами та плітками. Але ще одна риса сім'ї – дорогі речі, якими вона часто хизуються перед шанувальниками у Instagram.

Кілька днів тому молодша з клану, 24-річна Кайлі Дженнер, поділилася на своїй сторінці новим знімком, на якому була зображена її рука, та її доньки Стормі. На пальцях у обох красувалися однакові обручки з двома діамантами краплеподібної та квадратної форми.

"Тато подарував нам однакові персні", — написала Кайлі маючи на увазі свого бойфренда Тревіса Скотта.

Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram Кайлі Дженнер

Швидше за все, прикраса для маленької Стормі була зроблена на замовлення за типом персня, обраного Тревісом для Кайлі, адже навряд чи якийсь ювелірний бренд продає персні з діамантами таких розмірів для трирічних дівчаток. І оскільки перстень Кайлі одягла на вказівний палець, а не на безіменний, подарунок Тревіса не був обручкою.

Але цікаво і те, що дуже схожу прикрасу носить американська модель Емілі Ратаковскі.

2018 року бойфренд Емілі Себастьян Беар-МакКлард зробив їй пропозицію і підніс незвичайну обручку з двома діамантами квадратної та краплеподібної форми і, як бачимо, ця прикраса шалено схожа на нові кільця Кайлі та Стормі. Після весілля Еміла дала інтерв'ю виданню Vogue, у якому зізналася, що придумала та розробила дизайн своєї обручки разом із Себастьяном, а втілити ідею в життя їй допомогла подруга-ювелірка Елісон Чемла.

Емілі Ратаковські / Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковські / Instagram Емілі Ратаковскі

Чому перстень Кайлі настільки схожий на прикрасу Ратаковскі невідомо. Можливо вони все ж користувалися послугами одного ювеліра або Тревісу просто сподобалася ідея використання каменів різної форми.

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