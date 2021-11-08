Несподіваний збіг: бойфренд Кайлі Дженнер подарував їй перстень, як у Емілі Ратаковскі

Тепер Кайлі носить дуже дорогий перстень, але, як виявилося, раніше така ж прикраса з'явилася в іншої знаменитості.
Важко знайти того, хто б нічого не чув про сім'ю Кардашян-Дженнер, тим паче, що знамениті сестри постійно дивують шанувальників косметичними новинками, колабораціями з різними брендами, ну і, звичайно ж, скандалами та плітками. Але ще одна риса сім'ї – дорогі речі, якими вона часто хизуються перед шанувальниками у Instagram.
Кілька днів тому молодша з клану, 24-річна Кайлі Дженнер, поділилася на своїй сторінці новим знімком, на якому була зображена її рука, та її доньки Стормі. На пальцях у обох красувалися однакові обручки з двома діамантами краплеподібної та квадратної форми.
"Тато подарував нам однакові персні", — написала Кайлі маючи на увазі свого бойфренда Тревіса Скотта.
Швидше за все, прикраса для маленької Стормі була зроблена на замовлення за типом персня, обраного Тревісом для Кайлі, адже навряд чи якийсь ювелірний бренд продає персні з діамантами таких розмірів для трирічних дівчаток. І оскільки перстень Кайлі одягла на вказівний палець, а не на безіменний, подарунок Тревіса не був обручкою.
Але цікаво і те, що дуже схожу прикрасу носить американська модель Емілі Ратаковскі.
2018 року бойфренд Емілі Себастьян Беар-МакКлард зробив їй пропозицію і підніс незвичайну обручку з двома діамантами квадратної та краплеподібної форми і, як бачимо, ця прикраса шалено схожа на нові кільця Кайлі та Стормі. Після весілля Еміла дала інтерв'ю виданню Vogue, у якому зізналася, що придумала та розробила дизайн своєї обручки разом із Себастьяном, а втілити ідею в життя їй допомогла подруга-ювелірка Елісон Чемла.
Чому перстень Кайлі настільки схожий на прикрасу Ратаковскі невідомо. Можливо вони все ж користувалися послугами одного ювеліра або Тревісу просто сподобалася ідея використання каменів різної форми.
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