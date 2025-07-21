ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
727
Час на прочитання
1 хв

Несподівано: 49-річну співачку Сію помітили з 28-річним хлопцем на побаченні

Схоже, що відома співачка таким чином продемонструвала світові, що тепер має новий роман.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сіа та Гаррі Джоусі

Сіа та Гаррі Джоусі / © Getty Images

49-річну співачку Сію помітили з 28-річною зіркою реалітішоу Гаррі Джоусі, з яким трималася за руки через чотири місяці після того, як попзірка оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Деном Бернардом. Пару сфотографували, коли вони виходили з ресторану Ca Del Sole року у Лос-Анджелесі.

Для виходу у світ Сія одягла чорну сукню, яку носила у поєднанні з довгим пальтом та коричневими чоботями у леопардовий принт. Співачка заплела свої світлі локони у дві коси і прикрасила їх шпильками. Супутник артистки одягнув до ресторану костюм у стилі кежуал, який був виконаний у оливковому кольорі, а також футболку, кеди та окуляри.

Сіа та Гаррі Джоусі / © Getty Images

Сіа та Гаррі Джоусі / © Getty Images

Нагадаємо, що у грудні 2022 року співачка вийшла заміж за Дена Бернада, після чого у травні 2023 року відбулася церемонія в Портофіно, Італія. Вона народила їхню дитину 27 березня 2024 року. У березні 2025 року Сія розлучилася з Бернадом і подала на розлучення.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
727
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie