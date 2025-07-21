Несподівано: 49-річну співачку Сію помітили з 28-річним хлопцем на побаченні

Сіа та Гаррі Джоусі / © Getty Images

Реклама

49-річну співачку Сію помітили з 28-річною зіркою реалітішоу Гаррі Джоусі, з яким трималася за руки через чотири місяці після того, як попзірка оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Деном Бернардом. Пару сфотографували, коли вони виходили з ресторану Ca Del Sole року у Лос-Анджелесі.

Для виходу у світ Сія одягла чорну сукню, яку носила у поєднанні з довгим пальтом та коричневими чоботями у леопардовий принт. Співачка заплела свої світлі локони у дві коси і прикрасила їх шпильками. Супутник артистки одягнув до ресторану костюм у стилі кежуал, який був виконаний у оливковому кольорі, а також футболку, кеди та окуляри.

Сіа та Гаррі Джоусі / © Getty Images

Нагадаємо, що у грудні 2022 року співачка вийшла заміж за Дена Бернада, після чого у травні 2023 року відбулася церемонія в Портофіно, Італія. Вона народила їхню дитину 27 березня 2024 року. У березні 2025 року Сія розлучилася з Бернадом і подала на розлучення.

Реклама