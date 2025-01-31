Несподівано: 91-річна Джоан Коллінз зіграє Волліс Сімпсон у новому біографічному фільмі

Зірка каже, що з нетерпінням чекає на можливість зіграти жінку, заради якої король зрікся престолу.

Британська акторка Джоан Коллінз, якій зараз 91 рік, зіграє скандальну герцогиню Волліс Сімпсон у новому біографічному фільмі, присвяченому останнім рокам життя американської світської левиці, заради якої Едуард VIII зрікся престолу.

Фільм, який нині називається "Гіркий кінець", буде знятий режисером Майком Ньюеллом, повідомляє видання The Guardian. У ньому будуть показані останні роки життя Сімпсон, яка померла в Парижі в 1986 році у віці 89 років. Новиною про свою роль Коллінз сама поділилася з шанувальниками у Instagram

"Я рада грати Волліс Сімпсон, герцогиню Віндзорську, в нерозказаній історії про її останні роки, знімання скоро почнуться в Лондоні та Парижі", — написала вона і опублікувала колаж зі своїм фото і Волліс.

Раніше також повідомлялося, що про кохання Діани до танців знімуть фільм. У новій документальній стрічці буде розказано історію викладачки танців Енн Аллан, яка навчала принцесу Уельську танцям. Зокрема вона була відповідальною за підготовку королівської особи до її знаменитого танцю в Білому домі з актором Джоном Траволтою.

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