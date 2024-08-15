Несподівано: чихуахуа Демі Мур з'явилася на обкладинці глянцю для собак

61-річна актриса Демі Мур практично нерозлучна зі своєю улюбленицею – собакою на прізвисько Пілаф, яку їй подарувала донька Талула. Нещодавно на показ колекції весна-літо 2025 року Модного дому Dior в рамках Тижня чоловічої моди в Парижі актриса теж прийшла зі своєї чихуахуа. Мур притискала собаку до себе весь показ.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Демі Мур / Фото: Associated Press

І ось Пілаф стала зіркою Dogue. Це цифровий проект знаменитого журналу Vogue для улюбленців. Її фото з'явилося на обкладинці видання.

(гортайте фото вправо)

Собака в нашийнику з каменів позував у сумках Hermes.

В інтерв'ю журналу Демі розповіла, що її донька Таллула Вілліс знайшла собачку через соціальні мережі під час пандемії і організувала перевезення Пілаф із Таїланду до Лос-Анджелесу.

Чихуахуа подорожує разом із господинею світом – вона вже 14 разів літала до Європи та відвідала бродвейські шоу, музеї, відкритий чемпіонат Франції, відкриття художніх виставок та ресторани тощо.

У своєму Instagram Демі показала, як проходили знімання.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала Демі Мур у день весілля з Брюсом Віллісом.

Читайте також:

Демі Мур у розкішному вбранні (24 фото)