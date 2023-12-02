Несподівано для неї: Періс Гілтон повторила образ іншої зірки на червоній доріжці

Вона обрала сукню, але нещодавно таку ж носила інша відома білявка.

Голлівудська світська левиця та телезірка Періс Гілтон відвідала щорічний захід Jingle Ball від iHeartRadio, який выдбувся у Каліфорнії. Знаменитість була, як завжди, дуже гламурною та ефектною на червоній доріжці.

Одягла Періс сріблясту мінісукню від бренду Christian Cowan, яка була розшита лелітками, а її поділ і рукави прикрашали великі дзеркальні зірки. Також спідниця сукні та рукави були розкльошені.

Своє незвичайне вбрання вона доповнила сріблястими туфлями-човниками на підборах, чорними сонцезахисними окулярами та парою діамантових сережок. Волосся вона уклала у високий хвіст.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Однак Періс не єдина, хто з'являвся у цьому вбранні на публіці, адже зовсім нещодавно у Лос-Анджелесі співачка Гвен Стефані отримала зірку на Алеї слави у такій же.

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Свій образ Гвен тоді доповнила сріблястим поясом на талії, сітчастими колготками та сріблястими чоботями.

Гвен Стефані з чоловіком / Фото: Associated Press

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