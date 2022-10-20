Несподівано: Джаред Лето став підприємцем та запустив власний бренд косметики

На презентації він з'явився у стильному луку від улюбленого бренду.

Актор і учасник рок-групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето вирішив піти стопами своїх знаменитих колег і поринути у світ косметики — знаменитість запустив власний бренд, який назвав Twentynine Palms.

Нібито косметика має бути доглядовою та гендерно-нейтральною, що саме мається на увазі поки що не зрозуміло, але ймовірно йдеться про аромати, підібрані для продуктів.

Відомо, що в лінійці буде представлено 11 продуктів, вартість яких поки що невідома. Але судячи з упаковки, бюджетним брендом не буде.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Презентація косметики відбулася 19 жовтня у Нью-Йорку. Захід відвідав сам Джаред. Він фотографувався із гостями, позував для преси. На знаменитості був лук від бренду Gucci: чорні штани, туфлі-лофери, сірий піджак-пальто. Шию Лето прикрашало кілька ланцюжків.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Але рішення запустити свій бренд із боку Лето більше схоже на спробу стрибнути в останній вагон, адже останніми роками на ринку представлено дуже багато продукції, тим паче від знаменитих особистостей. Косметику тепер випускаю блогери, моделі, актори та співаки.

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