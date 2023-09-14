Несподівано: Дженніфер Лопес та Емма Робертс з'явилися з однаковими поясами на талії

Модні повтори не рідкість у світі знаменитостей, але все ж таки частіше на них можна помітити однакові сукні, ніж аксесуари.

У Нью-Йорку відбувся показ нової колекції бренду Ralph Lauren Spring 2024 Ready To Wear. Захід минув у Брукліні, а серед гостей з'явилося багато зірок та друзів бренду.

Одними з тих, хто відвідали показ були акторки Дженніфер Лопес та Емма Робертс. Знаменитості з'явилися перед камерами в однакових аксесуарах — ременях із величезною пряжкою, на якій був логотип бренду.

Дженніфер поєднала ремінь із напівпрозорою блузою та незвичайною спідницею з рюшами.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Емма Робертс вирішила доповнити ременем сукню смарагдового кольору з довгим подолом та асиметричним декольте.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

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