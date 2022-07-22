Несподівано: Дженніфер Лопес зізналася, що зберігала сукню, в якій вийшла за Аффлека, багато років

Через двадцять років після першого роману Дженіфер Лопес і Бен Аффлек відродили своє кохання і все ж вирішили одружитися. Досить скромне весілля пари відбулося у маленькій каплиці у Лас-Вегасі. Актори для цього дня винайняли рожевий кабріолет і запросили лише рідних.

Бен одягнув костюм, який у нього вже був у гардеробі, а Дженніфер змінила дві сукні. Про перше вбрання досить докладно ми вже розповідали в цьому матеріалі — сукня була від дизайнера Зухаїра Мурада, і лише місяць тому її представили публіці в колекції весна-літо 2023 року.

Другий образ нареченої виявився більш цікавим, хоча не таким ефектним. Скромна білосніжна текстурована сукня з флористичним жакардовим малюнком після новини про весілля показав у Instagram друг Лопес та її стиліст з волосся Кріс Епплтон.

Як виявилося, це вбрання було вінтажним і раніше з'являлося у голлівудському фільмі. Одягнувши цю сукню, Дженніфер дотрималася американської традиції, коли на нареченій має бути щось старе. Колись ця сукня продавалася в універмазі Bergdorf Goodman за 5175 доларів, автором сукні є бренд Alexander McQueen.

Сукня Alexander McQueen, як у Дженніфер Лопес

Цікаво те, що Лопес зберігала вбрання у своїй шафі протягом багатьох років і вирішила одягти у день весілля.

"У мене була ця сукня так багато років, і я просто зберігала її, зберігала, зберігала, і тепер я ношу її у день свого весілля", — розповіла вона.

Деякий час було припущення, що саме її вона одягала для знімань для плакату фільму "Дівчина з Джерсі", в якому грала разом із Беном 2004 року. Роль у акторки була в цій мелодрамі не дуже велика, але саме збіглася з періодом реальних стосунків пари та проблемами.

Але під час модного розслідування шанувальники з'ясували, що це не те вбрання.

Насправді сукня з постера - це вбрання Barneys New York. Вона коротка і має краплеподібний виріз на декольте.

Сукня Дженніфер Лопес у фільмі

Однак у фільмі Дженніфер і Бен зіграли чоловіка та дружину. Героїня Лопес трагічно померла під час пологів, але, згідно з Daily Mail, режисер фільму розповів, що у Аффлека та Лопес мала бути весільна сцена, яку зрештою під час монтажу вирізали. Тому, можливо, ця жакардова сукня — якраз і була вбранням із вирізаної весільної сцени з Аффлеком. Що ж, сподіваємося, незабаром Дженніфер розповість, як усе було насправді.

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