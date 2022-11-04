Несподівано: Джонні Депп дебютує на показі спідньої білизни Savage X Fenty від Ріанни

Після "скасування", пов'язаного з гучним розлучним процесом Джонні Деппа та його дружини Ембер Герд, актор роками практично ніде не з'являвся і повноцінно не знімався. Але цього року Депп виграв суд над колишньою дружиною і тепер намагається повернути собі своє ім'я.

Джонні Депп та Ембер Херд / Фото: Associated Press

Влітку він знімався в історичному фільмі у Франції, а також з'явився як голограма на премії MTV Video Music Awards. Тоді актор попросив у співтовариства дати йому роботу:

"Знаєте, що? Мені потрібна була робота. Хочу, щоб ви знали: я відкритий до днів народження, хрестин, весілля, поминок - все, що завгодно. А, ще я зубним підпрацьовую", — жартував він.

Джонні Депп у образі Moon Person / Фото: Getty Images

Ймовірно, команда Ріанни пішла вигнанцю на поступок, оскільки згідно з The Guardian він візьме участь у новому показі її бренду спідньої білизни Savage X Fenty.

Повідомляється, що участь Деппа буде у дусі появи Сінді Кроуфорд у минулорічному шоу Savage X Fenty. Він стане першим чоловіком, який візьме на себе роль зірки, яка демонструватиме чоловічу колекцію бренду.

Джонні Депп / Фото: Getty Images

Однак шанувальники Ріанни висловили тривогу з приводу того, що вона представить Деппа в шоу з огляду на звинувачення його колишньої дружини Ембер Герд у тому, що він її бив. Особливо дивно це з огляду на те, що 2009 року Ріанна сама стала жертвою жорстокого нападу з боку свого тодішнього бойфренда, зірки R&B Кріса Брауна. Він визнав себе винним та отримав п'ять років умовно.

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