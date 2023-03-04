Несподівано: Джулія Фокс вперше за довгий час з'явилася на публіці у скромному образі

Зазвичай вона вибирає сміливіші і шокувальні вбрання.

Американську модель помітили папараці в Парижі, коли вона та її стилістика прямували на зустріч. Джулія, яка прославилася епатажними луками, цього разу віддала перевагу більш стриманому вбранню.

Модель одягла джинси-чоботи, в які заправила білу футболку з принтом. Також на ній була чорна дута кропнута куртка та червона кепка з шипами.

Образ моделі доповнили сонцезахисні окуляри та невелика шкіряна сумка з металевим декором.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше дівчина відвідала захід бренду MAC у Парижі в червоному вбранні з латексу, яке доповнила головним б'юті-трендом — висвітленими бровами.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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