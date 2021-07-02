Несподівано: Ембер Герд вперше стала мамою і показала дитину

Акторка і колишня дружина Джонні Деппа поділилася радісною новиною у соцмережі. Вона опублікувала світлину з дитиною.

35-річна Ембер Герд вперше стала мамою. Радісною новиною вона поділилася з шанувальниками в Instagram.

Ембер стала мамою дівчинки, яка з'явилася на світ 8 квітня за допомогою сурогатного материнства. Крихітку зірка назвала Уна Пейдж. Хто батько дитини, вона тримає у секреті.

Акторка опублікувала зворушливе фото, на якому вона зображена зі своєю крихітною донечкою — малятко лежить у Ембер на грудях. Молода мама заплющила очі, обійняла дівчинку і насолоджується моментом.

"Я така рада поділитися з вами цією новиною. Чотири роки тому я вирішила, що хочу дитину. Я хотіла зробити це на своїх умовах. Тепер я розумію, наскільки радикально для нас, жінок, думати про одну з найбільш фундаментальних частин нашої долі таким чином. Я сподіваюся, що ми прийдемо до того моменту, коли стане нормальним не мати каблучки на пальці, щоб хотіти ліжечко вдома. Частина мене стверджувала, що це особисте життя, про нього не потрібно говорити. Але я також розумію специфіку своєї роботи, тому вирішила це розповісти. Моя донечка народилася 8 квітня 2021 року. Її звати Уна Пейдж Герд. Вона початок решти мого життя", - написала під фото Ембер.

Для шанувальників акторки це стало великою несподіванкою. Але вони дуже тішаться за Герд і активно її вітають із таким щастям у коментарях.

Нагадаємо, Герд - бісексуалка. Ще до шлюбу з Деппом вона зустрічалася із фотографинею Тасею ван Рі.

Ембер Герд і Тася ван Рі / Getty Images

У 2015 році Ембер вийшла заміж за Джонні Деппа, з яким зустрічалася три роки до весілля. 2016-го акторка подала на розлучення, через три дні після смерті матері Джонні. У січні 2017 року їхнє розлучення було офіційно оформлене, а його скандальні подробиці обговорюються в пресі досі. 2017 року Герд зустрічалася з Ілоном Маском, а пізніше з Віто Шнабелем.

Ембер Герд і Джонні Депп / Getty Images

Джонні Депп і Ембер Герд / Getty Images

Ілон Маск і Ембер Герд / Илон Маск/Instagram

Ембер Герд і Віто Шнабель / Getty Images

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