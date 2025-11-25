Несподівано: Кая Гербер позувала в прозорій сукні, розшитій бісером, і з мечем у руках

Кая Гербер у Vanity Fair / © Instagram Каї Гербер

Реклама

24-річна модель Кая Гербер — донька супермоделі та зірки 90-х Сінді Кроуфорд — знялася для нового випуску журналу Vanity Fair. У своєму Instagram вона продемонструвала один з образів — досить несподіваний.

Дівчина позувала в прозорій сукні від Giorgio Armani Prive, розшитій бісером, а в руках вона тримала великий меч. Волосся дівчини залишилося розпущеним, а на її обличчі був природний макіяж з рожевими рум’янами.

Кайя Гербер / © Instagram Каї Гербер

Потім вона в цьому ж образі позувала в кріслі на тлі полиць з книжками — це відсилання до книжкового клубу, який організовує Гербер.

Реклама

Кайя Гербер / © Instagram Каї Гербер

Також вона показала фото з бекстейджу, на якому на передньому плані були зазнімковані дві собаки. Судячи з цього знімка, фотосесія проходила на задньому дворі будинку моделі.

Кайя Гербер / © Instagram Каї Гербер

Раніше, нагадаємо, Кайя Гербер зробила одразу три татуювання і показала їх у Мережі.