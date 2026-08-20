Несподівано: Кая Гербер зізналася, що в дитинстві пережила екзорцизм

Кая Гербер / © Associated Press

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24-річна Кая Гербер, донька супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера, зробила несподіване зізнання про своє дитинство. Модель і акторка розповіла, що, коли була дитиною, її вважали одержимою і для неї навіть провели незвичайний ритуал екзорцизму.

Про це Гербер розповіла під час інтерв’ю для подкасту The Mitch Churi Chat Show. За словами Каї, у дитинстві вона відчувала себе «переслідуваною» і вважала, що контактує з якимись істотами з іншого виміру.

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Коли ведучий запитав, чи справді над нею проводили екзорцизм, Гербер відповіла ствердно. Причому спосіб виявився досить незвичайним: за словами акторки, під час ритуалу над нею грали на діджеріду — традиційному духовому інструменті австралійських аборигенів.

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Кая наголосила, що ця історія справді трапилася з нею, хоча раніше вона ніколи публічно про неї не розповідала.

Кая Гербер / © Getty Images

Не дивно, що спогад про це сплив під час розмови про горрор-проєкти. Гербер знімалася в серіалі «Американська історія жахів», і, як з’ясувалося, її знаменита мама поставилася до цього досвіду дуже серйозно. Перед зйомками Сінді Кроуфорд навіть дала дочці свячену воду, оскільки хвилювалася, що та може знову зіткнутися з чимось надприродним.

Зараз Кая Гербер активно розвиває акторську кар’єру. Вона знімається у новому серіалі «The Shards», створеному Раяном Мерфі за романом Брета Істона Елліса. На тлі просування проєкту акторка дедалі частіше дає інтерв’ю та розповідає про маловідомі епізоди свого життя.

Кая Гербер / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Кая Гербер вперше відверто розповіла про боротьбу з розладом харчової поведінки.

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