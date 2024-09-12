Несподівано: Кендал Дженнер стала білявкою

Лише нещодавно 28-річна американська модель та учасниця популярного реаліті-шоу – Кендалл Дженнер – хизувалася короткою стрижкою, з якої стала схожа на свою маму Кріс, і ось вже демонструє новий колір волосся.

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У своєму Instagram дівчина показала серію фотографій, на яких позує у шкіряному жакеті, окулярах та з пов'язкою на голові.

"Мені знадобилося два дні, щоб отримати цей чудовий відтінок золотистого блонду, — поділилася колористка Дженна Перрі в коментарі для Vogue. — Це образ, натхненний 90-ми і Керолін Бессетт-Кеннеді ".

Зазначимо, перший раз Кендал перефарбувала волосся у теплий блонд у 2019 році для показу Burberry на Тижні моди в Лондоні. Можливо, цього разу вона також це зробила для якогось заходу чи проекту.

Нагадаємо, раніше топмодель Сара Сампайо несподівано змінила імідж і стала білявкою. Вона провела у кріслі перукаря 11 годин.

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