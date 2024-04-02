Несподівано: модель Джулія Фокс вперше за тривалий час з'явилася у пристойному луку

Американську модель Джулію Фокс помітили папараці у Нью-Йорку, коли вона прямувала на знымання шоу Saturday Night Live. Зазвичай Фокс одягається дуже епатажно та сміливо, але цього разу її образ мав досить скромний вигляд.

Модель поєднала чорні атласні штани з топом та довгим червоним плащем із широкими плечима. У руці вона тримала невелику чорну сумку з декором, а також взула червоне взуття на підборах.

Завершували цей лук Джулії макіяж із сірими тінями та висока зачіска з кучерями.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Ймовірно, поява Фокс у програмі пов'язана з тим, що незабаром вона з'явиться в новому шоу OMG Fashun як ведуча. Її співведучим стане Лоу Роучем — стиліст Зендеї.

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