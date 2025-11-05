ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
47
2 хв

Несподівано: Пріянка Чопра позувала з величезним пітоном на шиї

Акторка шокувала своїх шанувальників новими фото в Мережі.

Юлія Кудринська
Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / © Associated Press

43-річна індійська акторка, модель і «Міс світу-2000» — Пріянка Чопра — здивувала новими фото, які вона опублікувала у своєму Instagram. Вона побувала в сафарі-парку в Орландо, Флорида, і показала звідти знімки.

Пріянка, одягнена в білий топ з пікантним декольте і джинси, позувала з величезним пітоном на шиї, а його голову тримала в руках. Поруч із нею був зображений її чоловік — 32-річний американський співак і актор Нік Джонас.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Судячи з посмішки Чопри, фотографуватися з такою великою змією їй сподобалося і вона не відчувала жодного дискомфорту.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Також вона пожартувала, що їй не в новинку фотографуватися з плазунами, адже вона носила на шиї легендарне кольє від Bulgari у вигляді змії, зустрічалася раніше з подібними тваринами і навіть озвучувала змію Каа у фільмі «Книга джунглів». На доказ Пріянка опублікувала свої архівні фото.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Раніше, нагадаємо, Пріянка Чопра з’явилася на вечірці в гламурній червоній сукні з колекції AURA осінь-зима 2024 бренду Rahul Mishra. Вбрання було насиченого червоного кольору, а також розшите кристалами, бісером і лелітками по всій довжині. Декольте в сукні оформлене у вигляді серця, а одна бретелька плавно переходила в драпування на корсеті й перетворювалася на легку й довгу напівпрозору спідницю зі шлейфом.

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

