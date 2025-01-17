Несподівано: Рене Зеллвегер натякнула, що Г'ю Грант зберіг величезні труси Бріджит Джонс з фільму

Персонаж Гранта, ловелас Деніел Клівер, як відомо, висміював цю спідню білизну героні.
55-річна Рене Зеллвегер уперше за тривалий час дала інтерв'ю. Вона з'явилася у відео британського Vogue, де трохи понастольгувала за своїми найзнаковішими вбраннями в кар'єрі. Гортавши книжку, в якій були її образи, акторка натрапила на фото своєї героїні — Бріджіт Джонс — з фільму "Щоденник Бріджіт Джонс".
"О, Бріджіт. Боже, цей костюм змусив мене сміятися у весь голос", — сказала Рене.
Також зовсім між іншим вона вирішила згадати культові труси своєї героїні (які сама Джонс називає у фільмі "жахливі панталони для схуднення ще з бабусиних часів") і сказала, що можливо, вони дісталися її колезі з фільму Г'ю Гранту після закінчення знімань.
"Я чула чутки, що Г'ю Грант залишив собі труси — великі труси — але я не знаю, чи це правда", — сказала вона, а потім зухвало додала: "Нам доведеться спитати його".
Що ж, тепер залишається лише дочекатися відповіді Гранта, чи справді зберіг він спідню білизну героїні.
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