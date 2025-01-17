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Несподівано: Рене Зеллвегер натякнула, що Г'ю Грант зберіг величезні труси Бріджит Джонс з фільму

Несподівано: Рене Зеллвегер натякнула, що Г'ю Грант зберіг величезні труси Бріджит Джонс з фільму

Г'ю Грант та Рене Зеллвегер, 2001 рік / Фото: Getty Images

Персонаж Гранта, ловелас Деніел Клівер, як відомо, висміював цю спідню білизну героні.

55-річна Рене Зеллвегер уперше за тривалий час дала інтерв'ю. Вона з'явилася у відео британського Vogue, де трохи понастольгувала за своїми найзнаковішими вбраннями в кар'єрі. Гортавши книжку, в якій були її образи, акторка натрапила на фото своєї героїні — Бріджіт Джонс — з фільму "Щоденник Бріджіт Джонс".

"О, Бріджіт. Боже, цей костюм змусив мене сміятися у весь голос", — сказала Рене.

Також зовсім між іншим вона вирішила згадати культові труси своєї героїні (які сама Джонс називає у фільмі "жахливі панталони для схуднення ще з бабусиних часів") і сказала, що можливо, вони дісталися її колезі з фільму Г'ю Гранту після закінчення знімань.

Бріджіт Джонс / скриншот з відео / ©
Бріджіт Джонс / скриншот з відео

"Я чула чутки, що Г'ю Грант залишив собі труси — великі труси — але я не знаю, чи це правда", — сказала вона, а потім зухвало додала: "Нам доведеться спитати його".

Г'ю Грант у фільмі
Г'ю Грант у фільмі "Щоденник Бріджіт Джонс" / фото: скриншот з відео

Що ж, тепер залишається лише дочекатися відповіді Гранта, чи справді зберіг він спідню білизну героїні.

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