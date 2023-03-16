Несподівано: Ріанна та Гейлі Бібер з'явилися на вулиці в однакових образах

Образи хоч і поєднували в собі однакові поло, вигляд мали зовсім різний.

Однакові образи серед зірок не рідкість, але цього тижня, з різницею лише кілька днів, під приціл папараці в Лос-Анджелесі потрапили дві знаменитості — співачка Ріанна і модель Гейлі Бібер.

Дівчата були одягнені практично ідентично, але вони по-різному вписали речі в образи і розбавили свої луки різними аксесуарами. Зокрема обидві зірки одягли смугасте поло від Loewe, широкі джинси та сонцезахисні окуляри.

Ріанна зараз вагітна другою дитиною, тому поло вирішила носити підгорнутим, щоб демонструвати свій округлий живіт. Лук вона доповнила високою зачіскою, черевиками від Timberland, клатчем-коробкою від Louis Vuitton. Особливу увагу привернула велика золота сережка в одному вусі Рірі. Це був аксесуар від Y/Project у вигляді руки із піднятим середнім пальцем. Співачка мала дуже стильний і навіть трохи брутальний вигляд.

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Getty Images

Гейлі Бібер вирішила носити поло скромніше, просто заправивши в джинси і застебнувши на ньому всі ґудзики. Образ модель доповнила сумкою від Miu Miu, а також взула туфлі від Bottega Veneta. Завершували її образ сонцезахисні окуляри від Saint Laurent.

Джастін і Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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