Несподівано: що подарувала Вікторія Бекхем своєму чоловікові Девіду на День святого Валентина

Девід і Вікторія Бекхем / © Associated Press

Схоже, 51-річна Вікторія Бекхем - дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — виграла в конкурсі найоригінальніших подарунків на День святого Валентина.

У своєму Instagram 50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем показав подарунок від дружини. «Подарунки на Валентина стали іншими після 50», — жартівливо підписав ексфутболіст знімок.

Девід Бекхем із подарунком від дружини Вікторії / © Instagram Девіда Бекхема

Вікторія подарувала чоловікові два фігурні кущі у вигляді оленів і прикрасила їх червоними бантами. Щасливий Девід позував біля такого екстравагантного подарунка.

«Що можна купити чоловікові, у якого все є?» — прокоментувала фото сама Вікторія.

Хоча такий подарунок не здивував відданих фанатів Девіда, адже останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Тож він знайде застосування такому подарунку — думаємо, зелені «статуї» стануть окрасою його саду.

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем спробував спекти коржі в тандирі - вийшло непогано.