Несподівано: що подарувала Вікторія Бекхем своєму чоловікові Девіду на День святого Валентина
Ексфутболіст похизувався в Мережі подарунком від дружини.
Схоже, 51-річна Вікторія Бекхем - дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — виграла в конкурсі найоригінальніших подарунків на День святого Валентина.
У своєму Instagram 50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем показав подарунок від дружини. «Подарунки на Валентина стали іншими після 50», — жартівливо підписав ексфутболіст знімок.
Вікторія подарувала чоловікові два фігурні кущі у вигляді оленів і прикрасила їх червоними бантами. Щасливий Девід позував біля такого екстравагантного подарунка.
«Що можна купити чоловікові, у якого все є?» — прокоментувала фото сама Вікторія.
Хоча такий подарунок не здивував відданих фанатів Девіда, адже останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі.
Тож він знайде застосування такому подарунку — думаємо, зелені «статуї» стануть окрасою його саду.
