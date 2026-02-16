ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Несподівано: що подарувала Вікторія Бекхем своєму чоловікові Девіду на День святого Валентина

Ексфутболіст похизувався в Мережі подарунком від дружини.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід і Вікторія Бекхем

Девід і Вікторія Бекхем / © Associated Press

Схоже, 51-річна Вікторія Бекхем - дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — виграла в конкурсі найоригінальніших подарунків на День святого Валентина.

У своєму Instagram 50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем показав подарунок від дружини. «Подарунки на Валентина стали іншими після 50», — жартівливо підписав ексфутболіст знімок.

Девід Бекхем із подарунком від дружини Вікторії / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із подарунком від дружини Вікторії / © Instagram Девіда Бекхема

Вікторія подарувала чоловікові два фігурні кущі у вигляді оленів і прикрасила їх червоними бантами. Щасливий Девід позував біля такого екстравагантного подарунка.

«Що можна купити чоловікові, у якого все є?» — прокоментувала фото сама Вікторія.

Хоча такий подарунок не здивував відданих фанатів Девіда, адже останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Тож він знайде застосування такому подарунку — думаємо, зелені «статуї» стануть окрасою його саду.

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем спробував спекти коржі в тандирі - вийшло непогано.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie