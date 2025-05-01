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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

Несподівано: топмодель Белла Хадід станцювала під український трек

Зірка підтримала тренд у Мережі та показала свій танець під "вірусну" пісню.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Белла Хадід

Белла Хадід / © Associated Press

28-річна американська топмодель Белла Хадід здивувала своїх шанувальників, з’явившись у відео в TikTok, яке вона записала під пісню «Різні» українського гурту Quest Pistols.

У відео дівчина з’явилась у білій сукні-бюст’є і білій сорочці зверху. Її волосся зібране в тугий пучок за допомогою білої гумки-скранча. Найімовірніше, відео було створено під час презентації парфумерного бренду Orebella, який заснувала сама манекенниця 2024 року.

Ця пісня стала дуже популярною — вірусною — у Мережі, і під неї користувачі знімають свої версії тренду. Відео Белли зібрало вже пів мільйона переглядів, а у коментарях українські шанувальники моделі залишають свої захоплені коментарі.

Раніше, нагадаємо, папараці підловили Беллу Хадід у Парижі у червоному костюмі на мотоциклі. Це було під час зінманнь серіалу від режисера Райана Мерфі «Красуня».

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
326
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