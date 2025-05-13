Несподівано: вагітна модель Олівія Калпо показала, як присідає у спортзалі зі штангою

Олівія Калпо

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33-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — зараз чекає на свою першу дитину, батьком якої є чоловік зірки — гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі. Термін вагітності — початок третього триместру, тобто первісток з’явиться на світ у середині-кінці літа.

Своє цікаве становище модель довго не приховувала, а зараз, навпаки, публікує у своєму Instagram нові фото майже щодня.

Оскільки Олівія не пропускає тренування у спортзалі, вона показала в Мережі нове фото звідти і дуже здивувала своїх фоловерів, адже присідала зі штангою.

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© Instagram Олівії Калпо

Для більшого комфорту Олівія підклала під гриф рушник. Незважаючи на те, що порожній, він може важити до 20 кг. Але, мабуть, лікар, у якого Калпо веде свою вагітність, дозволив її виконувати таку непросту вправу.

Раніше, нагадаємо, незважаючи на вагітність Олівія Калпо знялася у рекламі купальників та пляжного одягу. Компанію на зніманнях їй склали сестри — старша Аврора Калпо та молодша — Софія Калпо.

© Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо