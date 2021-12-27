"Дівчата, не заздріть": Злата Огнєвіч сходила на талантшоу в компанії двох учасників "Холостячки"

Співачка показала у своєму фотоблозі, з ким вона дивилася розважальне шоу.
Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч сходила на фінал шоу "Україна має талант". Компанію їй склали учасники проєкту "Холостячка" – Максим Тарапата (який був фаворитом багатьох шанувальників) та фіналіст шоу – Дмитро Шевченко.
Про це артистка повідомила в Instagram Stories. Вона опублікувала відео, на якому показала Максима та Дмитра.
"Яка крута компанія. Дівчата, не заздріть", — підписала відео Огнєвіч.
Тарапта, своєю чергою, теж показав Злату у своїх Instagram Stories.
А ось Шевченко не публікував у Stories Огнєвіч. Мабуть, у нього залишилася образа на співачку через те, що вона не обрала його у фіналі.
Нагадаємо, переможець шоу "Холостячка" – Андрій Задворний – у цей час похизувався фоловерам у соцмережі своїм новим іміджем.
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