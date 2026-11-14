Несподіваний фінал: хто покинув проєкт "Холостяк-15" у новому випуску

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У п’ятому випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-15», який вийшов на телеканалі СТБ 13 листопада, відбулася церемонія троянд, під час якої головний герой В’ячеслав Кравцов мав вирішити, з ким із учасниць хоче продовжити будувати стосунки, а з ким — попрощатися.

Цього разу церемонія троянд відбулася у вишуканій залі, яку прикрасили незвичайними полотнами. Їх власноруч розписали учасниці спеціально для Холостяка.

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На картинах дівчата залишили по два слова. Перше означало рису характеру або особливість В’ячеслава, з якою вони готові змиритися у стосунках, а друге — власну рису, яку, на їхню думку, має прийняти головний герой.

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Фото stb.ua

Таким чином учасниці отримали можливість ще раз відверто розповісти Кравцову про свої очікування від майбутніх стосунків.

Перед врученням троянд В’ячеслав звернувся до дівчат і подякував їм за щирість.

«Тиждень був непростим, але дуже важливим. Я дякую кожній з вас за чесність та відкритість. Я відчуваю, що ми стали ближчими і почали краще розуміти одне одного», — сказав Холостяк.

Під час церемонії троянд Кравцов також вирішив окремо поспілкуватися з учасницями, яким протягом тижня приділив найменше уваги. Він хотів краще зрозуміти дівчат, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

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Після цих розмов В’ячеслав зрозумів, що поки не готовий відпустити жодну з учасниць, адже хоче продовжити знайомство з кожною.

Тож п’ята церемонія троянд завершилася несподівано — цього тижня ніхто з дівчат не покинув проєкт.

Усі учасниці отримали шанс продовжити боротьбу за серце В’ячеслава Кравцова.

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