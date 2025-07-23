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- Шоу-бізнес
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Несподіваний вибір вбрання: Памела Андерсон з'явилася в Лондоні в капелюшку в леопардовий принт
У такому образі суперзірку ми ще не бачили.
Памела Андерсон у межах свого промотуру до фільму «Голий пістолет» прибула в готель Corinthia в Лондоні, де відбулася його презентація. Дорогою на захід акторку помітили папараці.
58-річна акторка, яка прославилася в 90-х серіалом «Рятувальники Малібу», була одягнена в чорну сукню міді з кейп-накидкою. Вбрання доповнював лаконічний чорний пояс, а також туфлі-човники. Оригінальним аксесуаром, який обрала Андерсон, був капелюшок-таблетка в леопардовий принт.
Потім вона вийшла на червону доріжку і змусила публіку затамувати подих, адже мала приголомшливий вигляд. Памела носила довгу сливову сукню від бренду Rodarte, яка не мала бретелей.