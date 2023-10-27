Netflix представив трейлер фінального сезону серіалу "Корона"

Останній сезон поділили на дві частини: прем'єра першої відбудеться 16 листопада. Друга частина сезону вийде 14 грудня. Це єдиний сезон серіалу, який вийде після смерті королеви Єлизавети ІІ.

Стримінговий сервіс Netflix випустив новий трейлер до одного з найобговорюваніших серіалів своєї платформи — шоу про британську королівську родину "Корона".

Це буде фінальний шостий сезон серіалу і судячи з трейлера, перші чотири епізоди будуть присвячені стосункам принцеси Діани з продюсером і сином єгипетського мільярдера Доді Аль-Фаєдом, який загинув в аварії разом із нею, та постійним переслідуванням пари папараці.

Також у шостому сезоні відбудеться часткова зміна акторського складу — ми побачимо підрослих синів принцеси.

Окрім трейлера, стримінг показав і новий постер до шоу, на якому зображена Діана.

Також нагадаємо, що останній сезон поділили на дві частини: перша присвячена принцесі Діані, а друга розповість про королева Єлизавету II і принца Чарльза, про початок стосунків принца Вільяма і Кейт Міддлтон, які познайомилися в університеті, а також про весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз. Очікується, що дія шостого сезону розгортатиметься в період від 1997 до 2005 року, тому, найімовірніше, весілля Кейт і Вільяма нам не покажуть, оскільки воно відбулося 2011 року.

Тож, мабуть, у майбутньому на нас чекає ще один трейлер, але вже другої частини цього помпезного шоу.

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