Нетребко виходить на заміну: російська оперна діва повертається до європейського театру

Ми, не без задоволення, продовжуємо стежити за перипетіями зірок російської сцени, яким дуже складно зараз залишатися поза політикою або навіть просто любити Батьківщину на відстані.

Спроба всидіти одразу на двох стільцях змушує оперну співачку Ганну Нетребко, образно кажучи, демонструвати шпагат, якому би позаздрила балерина Анастасія Волочкова, яка, до речі, зараз зайнята іншими речами – бореться в суді за право дзюрити під ялинку у себе на ділянці.

Нетребко, яка свого часу втратила дуже вигідний рекламний контракт з Austrian Airlines після публічної підтримки війни на Донбасі та фотосесії з прапором так званої "Новоросії", з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну була змушена обирати бік конфлікту. Світові оперні театри зажадали від неї засудження війни, розв'язаної Росією, а російські театри та політичні лідери, природно, вимагали протилежного. Усе це викликало хаотичні метання Нетребко з боку в бік.

Ганна Нетребко / Associated Press

Після початку широкомасштабного вторгнення співачку звільнили з "Ла Скала", Баварської опери та Метрополітен-опери. Після цього вона все ж засудила війну в Україні і заявила, що "не є союзником будь-якого лідера Росії".

За що на неї накинулися російські урядовці. Новосибірський оперний театр скасував запланований концерт Нетребко, а голова корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін відмовився запрошувати її на космодром "Восток", пожартувавши, що вона там більше "не требко".

У відповідь на це Нетребко заявила, що "проти Батьківщини своєї не йшла і не піду". Але, певне, заявила недостатньо голосно, не всі почули.

Днями російська преса поспішила порадувати читачів новиною про те, що оперний театр Монте-Карло запросив Нетребко замінити в опері Пуччіні "Манон Леско" Марію Агресту, яка захворіла.

Ганна Нетребко / Associated Press

Нетребко, яка відпочивала в Єгипті, швидко кинула свою відпустку та повідомила у соцмережах про своє повернення до роботи, уточнивши, що для неї самої це "несподівано". Російська співачка також не забула побажати "своїй подрузі та колезі Марії Агресті "повного і якнайшвидшого одужання". Мабуть, так само щиро, як спочатку засудила агресію Батьківщини, а потім освідчилася їй у любові.

Ми ж бажаємо солістці оперного театру Монте-Карло одужання щиро і гаряче. А ось керівництву цього театру бажаємо уважніше стежити за всіма заявами російської оперної співачки. А не лише за тими, які зручно брати до уваги.

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