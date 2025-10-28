Нетипові ознаки інсульту: лікар-невролог пояснив, на що звернути увагу

Нетипові ознаки інсульту / © Credits

Що таке інсульт, які типові й нетипові симптоми свідчать про його розвиток та на що треба звертати увагу, розповів лікар-невролог Клініки МЕДІКОМ Потапов Максим Олександрович.

Інсульт — це гострий стан, за якого мозок різко перестає отримувати достатню кількість крові, що призводить до відмирання його тканин і порушення функцій.

Класичними, або типовими ознаками інсульту є:

порушення мовлення;

асиметрія обличчя;

раптове погіршення зору — затуманення, двоїння, втрата зору на одне око;

втрата рівноваги та координації;

оніміння рук, ніг або сильна слабкість, найчастіше тіла — з одного боку;

сплутаність свідомості.

Люди, які вперше мають справу з інсультом, відчувають розгубленість і сумніваються, чи варто викликати невідкладну медичну допомогу.

Існує швидкий тест FAST, який допоможе зорієнтуватися:

F (Face): попросіть людину усміхнутися або спробуйте усміхнутися, якщо зле стало вам. Оніміння частини обличчя, сповзання усмішки донизу на один бік, перекошування обличчя — перший симптом інсульту.

A (Arms) — необхідно підняти обидві руки догори. Якщо одна рука слабша, не піднімається або вона неконтрольовано опускається — це другий симптом.

S (Speech) — потрібно сказати просте речення на кшталт: «Мене звати [ім’я]». Прискорене мовлення, великі паузи між словами, сплутування слів, ковтання складів, охриплість, слабкість голосу, невиразне мовлення, ніби з повним ротом — третій симптом.

T (Time) — якщо навіть один симптом підтвердився, необхідно цієї ж миті викликати швидку допомогу, бо кожна хвилина зволікання означає загибель тисяч нейронів, що може призвести до незворотних наслідків або смерті.

У рідкісних випадках першою ознакою інсульту є нейрогенний біль , тобто такий, що виникає через пошкодження нервових структур у мозку.

Це може бути:

гостра невралгія трійчастого нерва — раптовий, інтенсивний біль з одного боку обличчя, подібний до удару струмом; триває від кількох секунд до декількох хвилин, тобто є епізодичним;

незвичний біль в зоні обличчя без чіткої локалізації, не схожий на зубний, м’язовий чи шкірний;

гемісенсорний біль в одній частині тіла, доповнений онімінням, зниженням чутливості або слабкістю. Людина може відчувати, що інша частина тіла «не така, як раніше», ніби «дерев’яна» чи «горить».

Серед інших нетипових ознак інсульту, які зустрічаються вкрай рідко, а тому залишаються поза увагою, виділяють:

опущення верхньої повіки, яке супроводжується порушенням зору, свідомості, координації рухів;

несподіваний безперервний кашель, не пов’язаний з алергією, застудою та іншими хворобами;

відчуття стороннього тіла в горлі, ніби в ньому щось застрягло — цей та попередній симптоми можуть свідчити про пошкодження ділянок мозку, які відповідають за ковтання і дихання;

біль у грудях або епігастральній ділянці (верхня центральна частина живота, розташована під грудною кліткою та над пупком), який часто помилково діагностують як гострий коронарний синдром;

порушення сну, а саме — надмірна сонливість, коли людина «відключається» вдень і буквально не може прокинутися;

синдром чужої руки — неможливість контролювати одну руку, яка натискає кнопки, хапає предмети, відштовхує іншу руку тощо.

Якщо у вас виник біль, безперервний кашель чи будь-який інший нетиповий симптом, без зволікань зверніться до невролога. Двостороння втрата слуху або біль у грудях не обов’язково свідчать про розвиток інсульту. Але у разі його підтвердження, ви своєчасно розпочнете лікування, що вкрай важливо.

Асиметрія обличчя, слабкість кінцівок, порушення мовлення (FAST) є підставами для виклику швидкої медичної допомоги — навіть один симптом із можливих.

Транзиторна ішемічна атака, у народі — мікроінсульт, як правило, передує інсульту, який може статися через 24-48 годин чи пізніше.