Невдалий вибір: Кім Кардашян одягла гумову сукню, яка підкреслила в'ялість шиї

Своє призначення Кім Кардашян бачить у тому, щоб виглядати ідеально. Все життя зірки реаліті-шоу відбувається у підготовці до виходу на різноманітні червоні хідники.
Щоб мати ідеальний вигляд, Кім Кардашян не шкодує сил, коштів та часу. У хід йде все: пластичні операції, останні досягнення косметології, декоративна косметика, накладне волосся, дизайнерське вбрання, корегувальна білизна, корсети — все, що тільки можна купити за гроші.
Кожен образ Кім — витвір мистецтва, створений командою найкращих модельєрів, стилістів, дизайнерів, візажистів та перукарів.
Останній вихід, який відбувся вчора в Музеї мистецтв LACMA у Лос-Анджелесі, не мав стати винятком, але щось пішло не так.
На гала-вечорі Art+Film, на якому відзначали досягнення кіно, моди та сучасного мистецтва, Кім з'явилася в ефектній гумовій сукні зі шлейфом від Balenciaga. Вбрання зірка доповнила гумовими рукавичками та гостроносими туфлями.
Сукня сиділа ідеально на точеній фігурі Кім у всіх місцях, за винятком горловини. На горловині сукня стискала тіло занадто сильно, воно село настільки щільно, що шкіра зібралася в складки, створивши відчуття в'ялості. Це особливо впадало в око на контрасті з ідеальною гладкістю матеріалу сукні.
Досить дивний, але милий та кумедний образ продемонструвала на тому ж заході Біллі Айліш зі своїм бойфрендом. Парочка прийшла в піжамах і позувала фотографам, загорнувшись у ковдру.
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