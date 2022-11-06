Невдалий вибір: Кім Кардашян одягла гумову сукню, яка підкреслила в'ялість шиї

Своє призначення Кім Кардашян бачить у тому, щоб виглядати ідеально. Все життя зірки реаліті-шоу відбувається у підготовці до виходу на різноманітні червоні хідники.

Щоб мати ідеальний вигляд, Кім Кардашян не шкодує сил, коштів та часу. У хід йде все: пластичні операції, останні досягнення косметології, декоративна косметика, накладне волосся, дизайнерське вбрання, корегувальна білизна, корсети — все, що тільки можна купити за гроші.

Кожен образ Кім — витвір мистецтва, створений командою найкращих модельєрів, стилістів, дизайнерів, візажистів та перукарів.

Останній вихід, який відбувся вчора в Музеї мистецтв LACMA у Лос-Анджелесі, не мав стати винятком, але щось пішло не так.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

На гала-вечорі Art+Film, на якому відзначали досягнення кіно, моди та сучасного мистецтва, Кім з'явилася в ефектній гумовій сукні зі шлейфом від Balenciaga. Вбрання зірка доповнила гумовими рукавичками та гостроносими туфлями.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Сукня сиділа ідеально на точеній фігурі Кім у всіх місцях, за винятком горловини. На горловині сукня стискала тіло занадто сильно, воно село настільки щільно, що шкіра зібралася в складки, створивши відчуття в'ялості. Це особливо впадало в око на контрасті з ідеальною гладкістю матеріалу сукні.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Досить дивний, але милий та кумедний образ продемонструвала на тому ж заході Біллі Айліш зі своїм бойфрендом. Парочка прийшла в піжамах і позувала фотографам, загорнувшись у ковдру.

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