Невеликий конфуз із вбранням: Тейлор Свіфт одягла спідницю задом наперед на побачення з бойфрендом

Спідниця зірки дійсно універсальна, адже носити її можна по-різному і це буде стильно в будь-якому разі.

Мабуть, співачка Тейлор Свіфт вирішила, що модні правила створені для того, щоб їх порушувати, оскільки носить речі не так, як замислив дизайнер. Минулими вихідними дівчина з'явилася на публіці за руку з новим бойфрендом — гравцем в американський футбол Тревісом Келсі.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Getty Images

Тейлор і Тревіс сходили до ресторану Waverly Inn. На співачці того разу була кофта з довгими рукавами від Jean Paul Gaultier і квітковим принтом, яку вона поєднала зі шкіряною мініспідницею від бренду Khaite Keene.

Спідниця добре сиділа на фігурі Тейлор, але був один нюанс – вона одягла її задом наперед. Річ у тім, що за задумом бренду, блискавка в цьому виробі має бути спереду. Тейлор цей варіант не дуже подобався, тому вона одягла її блискавкою назад.

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