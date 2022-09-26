Невеликий конфуз перед фотографами: Мерая Кері засвітила корегувальну білизну

24 вересня Мерая Кері виступила на фестивалі Global Citizen Festival у Центральному парку Нью-Йорка. На сцену суперзірка вийшла в дуже гламуній сукні з камінням та прозорими вставками від Rani Zakhem.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Але раніше, перед початком концерту, зірку заскочили шанувальники та фотографи з її бойфрендом – танцюристом Браяном Танака. Співачка радісно роздавала автографи та усміхалася.

Одягнена вона була в елегантний образ від Louis Vuitton, в якому поєднала плащ, чорну сукню, слінгбеки та сонцезахисні окуляри.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Невеликий конфуз зі співачкою стався, коли вона сідала в автомобіль. Сукня Кері трохи задерлася і стала видно її корегувальну білизну.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно заради стрункої фігури Кері вдавалася не тільки до виснаження свого тіла, але навіть робила операцію зі зменшення обсягу шлунка. До таких заходів вона вдавалася, коли позначка на вагах перевалила 120 кілограмів. Але за своє життя Мерая неодноразово набирала вагу, то худіла.

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