"Невидимі Герої": Павло Зібров презентував пісню, присвячену українським розвідникам

Павло Зібров, який часто підтримує наших захисників, як зборами, так і концертами, зробив подарунок до Дня воєнної розвідки. Він презентував пісню "Невидимі Герої".

Разом із автором тексту Петром Магою артист описує подвиги наших захисників, їхній професіоналізм.

У відеокліпі є військова динамічна хроніка і перебивки Павла.

Зібров розповів нам, як виникла ідея створення композиції:

"У мене є друг, у якого син служить у розвідці, і в розмові ми заговорили за таку велику дату. У той момент я зрозумів, що хочу зробити подарунок для всіх наших розвідників, залучився підтримкою ГУР МО України і авжеж звернувся до свого кума, поета пісняра – Петра Маги, який буквально за день написав вірші, а я вночі написав музику. Далі ми думали над відео і отримали дозвіл від ГУР на хроніку наших захисників і поширення спеціально для військових. Монтувала моя донька та за сумісництвом PR-директорка Діана Зіброва".

Артист також подякував всім українським розвідникам за їхню роботу.

"Сьогодні, коли Україна зі зброєю в руках змушена захищати свою територіальну цілісність, саме від розвідників і їхньої своєчасної й точної інформації залежить правильність найважливіших державних рішень. Я хочу подякувати за нелегку, але таку необхідну службу нашій державі та побажати кожному миру, міцного здоров'я, достатку, злагоди та щастя!" – додав Павло Миколайович.

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