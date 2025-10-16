Невістка Арнольда Шварценеггера дебютувала на подіумі під час Victoria's Secret Fashion Show

Еббі Чемпіон / © Associated Press

Реклама

28-річна американська модель Еббі Чемпіон вперше взяла участь у шоу бренду жіночої спідньої білизни Victoria’s Secret. Показ відбувся в Нью-Йорку, а дівчина продемонструвала на подіумі кілька приголомшливих образів.

Спочатку вона вийшла у фіолетово-блакитному луку, який включав легкі штани зі стразами, перфорацією і блискучим напиленням. Вони були вільного фасону і низької посадки, а носила Еббі їх із подвійним бюстгальтером, який складався з ніжно-бузкової спідньої білизни, на яку зверху був одягнений напівпрозорий топ зі стразами.

Еббі Чемпіон / © Associated Press

З-під штанів моделі визирали труси з мереживом і гламурними деталями, прикрашеними стразами.

Реклама

Еббі Чемпіон / © Associated Press

Замість крил новоспечена зірка Victoria’s Secret з’явилася на подіумі в головному уборі, що включав обыдок із пір’ям і величезними намистинами.

Еббі Чемпіон / © Associated Press

Потім Еббі вийшла на подіум у чорному комплекті спідньої білизни, поверх якого в неї був рожевий напівпрозорий короткий пеньюар. Цей образ доповнили величезні чорні крила ангела.

Еббі Чемпіон / © Getty Images

Нагадаємо, що Еббі — новоспечена невістка Арнольда Шварценеггера. Зовсім нещодавно дівчина вийшла заміж за одного із синів актора — Патріка. Розкішне весілля відбулося в США в Айдахо. Еббі та Патрік у стосунках від 2015 року, а заручилися вони 2023 року.