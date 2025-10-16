ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
567
1 хв

Невістка Арнольда Шварценеггера дебютувала на подіумі під час Victoria's Secret Fashion Show

Це був її перший показ після розкішного весілля зі спадкоємцем відомої родини.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Еббі Чемпіон

Еббі Чемпіон / © Associated Press

28-річна американська модель Еббі Чемпіон вперше взяла участь у шоу бренду жіночої спідньої білизни Victoria’s Secret. Показ відбувся в Нью-Йорку, а дівчина продемонструвала на подіумі кілька приголомшливих образів.

Спочатку вона вийшла у фіолетово-блакитному луку, який включав легкі штани зі стразами, перфорацією і блискучим напиленням. Вони були вільного фасону і низької посадки, а носила Еббі їх із подвійним бюстгальтером, який складався з ніжно-бузкової спідньої білизни, на яку зверху був одягнений напівпрозорий топ зі стразами.

Еббі Чемпіон / © Associated Press

Еббі Чемпіон / © Associated Press

З-під штанів моделі визирали труси з мереживом і гламурними деталями, прикрашеними стразами.

Еббі Чемпіон / © Associated Press

Еббі Чемпіон / © Associated Press

Замість крил новоспечена зірка Victoria’s Secret з’явилася на подіумі в головному уборі, що включав обыдок із пір’ям і величезними намистинами.

Еббі Чемпіон / © Associated Press

Еббі Чемпіон / © Associated Press

Потім Еббі вийшла на подіум у чорному комплекті спідньої білизни, поверх якого в неї був рожевий напівпрозорий короткий пеньюар. Цей образ доповнили величезні чорні крила ангела.

Еббі Чемпіон / © Getty Images

Еббі Чемпіон / © Getty Images

Нагадаємо, що Еббі — новоспечена невістка Арнольда Шварценеггера. Зовсім нещодавно дівчина вийшла заміж за одного із синів актора — Патріка. Розкішне весілля відбулося в США в Айдахо. Еббі та Патрік у стосунках від 2015 року, а заручилися вони 2023 року.

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / фото: instagram.com/abbychampion/

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / фото: instagram.com/abbychampion/

