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- Шоу-бізнес
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Невістка Арнольда Шварценеггера вийшла на подіум під час Victoria’s Secret Fashion Show у мереживі
Модель та дружина однієї з найвідіміших родин Америки знову вийшла на подіум гучного шоу.
29-річна американська модель Еббі Чемпіон - дружина 33-річного Патріка Шварценеггера — взяла участь у шоу бренду жіночої спідньої білизни Victoria’s Secret. Показ відбувся в Лос-Анджелесі, а дівчина продемонструвала два приголомшливих образи.
Еббі вийшла на подіум у луку в мереживі. Комплект був неоново-зеленого кольору і складався з бюстгальтера та трусів-шортів. Гламуру цьому ансамблі додавав асиметричний топ зі стразами на бретельках. Також образ дівчини доповнили гламурні прикраси зі стразами і босоніжки на підборах.
Другий образ дівчини був вже з крилами — головною родзинкою бренду Victoria’s Secret. Саме крила, які носять моделі, роблять ці покази не схожими на жодні інші.
Образ моделі складався з чорного мереживного комплекту білизни, який доповнював золотий топ з довгими рукавами, а також велетенські чорні крила з золотими стразами.
Дебют дівчини на подіумі Victoria’s Secret відбувся минулого року. Показ тоді відбувся в Нью-Йорку, а дівчина продемонструвала на подіумі кілька приголомшливих образів.