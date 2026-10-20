Невістка Арнольда Шварценеггера вийшла на подіум під час Victoria’s Secret Fashion Show у мереживі

Еббі Чемпіон / © Associated Press

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29-річна американська модель Еббі Чемпіон - дружина 33-річного Патріка Шварценеггера — взяла участь у шоу бренду жіночої спідньої білизни Victoria’s Secret. Показ відбувся в Лос-Анджелесі, а дівчина продемонструвала два приголомшливих образи.

Еббі вийшла на подіум у луку в мереживі. Комплект був неоново-зеленого кольору і складався з бюстгальтера та трусів-шортів. Гламуру цьому ансамблі додавав асиметричний топ зі стразами на бретельках. Також образ дівчини доповнили гламурні прикраси зі стразами і босоніжки на підборах.

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Еббі Чемпіон / © Getty Images

Другий образ дівчини був вже з крилами — головною родзинкою бренду Victoria’s Secret. Саме крила, які носять моделі, роблять ці покази не схожими на жодні інші.

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Образ моделі складався з чорного мереживного комплекту білизни, який доповнював золотий топ з довгими рукавами, а також велетенські чорні крила з золотими стразами.

Еббі Чемпіон / © Getty Images

Дебют дівчини на подіумі Victoria’s Secret відбувся минулого року. Показ тоді відбувся в Нью-Йорку, а дівчина продемонструвала на подіумі кілька приголомшливих образів.

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