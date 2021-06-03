Невже народила: акторку Кірстен Данст заскочили в Каліфорнії

Схоже, що нещодавно вона стала мамою вдруге.

Наприкінці березня 39-річна акторка Кірстен Данст повідомила про свою другу вагітність і зробила це досить оригінально, з'явившись на обкладинці глянцевого журналу W Magazine.

Позувала вона тоді в напівпрозорій мереживній сукні Rodarte, дизайн якої особисто розробили Лора і Кейт Малліві. Авторкою знімків стала Софія Коппола, режисерка і близька подруга Данст.

Але, схоже, що акторка вже народила, адже вчора її сфотографували в окрузі Бербанк, коли вона приїхала по каву. Живота у неї вже не було. Одягнена Кірстен була в широку чорну блузу з довгим рукавом, джинсові шорти і в'єтнамка. У руці вона несла чорну сумку на довгих ручках, а на очах у неї були сонцезахисні окуляри.

Кірстен Данст / Getty Images

Коли саме акторка стала мамою поки невідомо, і хто у неї народився теж. Батько дитини — актор Джессі Племонс. У пари вже є син Енніс Племонс, який народився 2018 року.

Кірстен Данст / Associated Press

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