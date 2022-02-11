Невже вона заручена: Адель заінтригувала шанувальників каблучкою на безіменному пальці

Руку співачки прикрашає величезний діамант.
Після виступу на BRIT Awards та появи на червоній доріжці, Адель заінтригувала багатьох своїх шанувальників новою прикрасою – величезним перснем на безіменному пальці лівої руки (у Британії, США та багатьох інших європейських країнах обручки носять саме на лівій руці).
Чи є прикраса заручальною каблучкою — поки що невідомо, адже співачка не коментувала це, проте одягає вона свій величезний діамант тепер на всі публічні заходи. Шанувальники зірки припускають, що вона заручилася зі своїм бойфрендом Річем Полом, з яким у стосунках близько року. А якщо заручини і відбулися, то зовсім нещодавно, адже раніше Адель із цією прикрасою помічена не була.
Каблучка суперзірки виконана з платини, а прикрашає її величезний діамант грушоподібної форми – дуже модної зараз. Діамант та смарагд такої ж форми прикрашають і руку Меган Фокст.
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