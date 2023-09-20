Невже їй 60 років: розкішна Демі Мур з'явилася на показі Fendi у водолазці та спідниці з драпуванням

Модний дім презентував весняну колекцію 2024 року прет-а-порте, а однією з зіркових гостей показу була голлівудська акторка Демі Мур.

Зірка з'явилася в комплеті коралового відтінку в рубчик, який складався з водолазки та спідниці-олівця. У зоні колін спідницю прикрашало драпування.

Доповнила аакторка вбрання ніжно-блакитною накидкою оверсайз із монограмою бренду та довгими рукавами. Її Демі носила приспустивши з плечей. Також зірка доповнила вбрання чорними босоніжками на підборах, сумкою з короткою ручкою та лаконічними сережками. Довге волосся Демі просто розпустила, через що було складно повірити, що їй 60 років.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Серед тих, хто відвідав це шоу і сидів у першому ряду на показі, була акторка Крістіна Річчі, яка зіграла в гучному серіалі "Венздей" і фільмі 90-х "Родина Адамсів".

Крістіна Річчі / Фото: Getty Images

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