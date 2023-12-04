Невже їй 61 рік: Демі Мур викликала фурор золотою сукнею з квіткою на світському заході

У Лос-Анджелесі выдбувся галаконцерт Музею кіноакадемії — щорічний захід, який спрямований на збирання коштів на музейні виставки та публічні програми. Під час цієї події також вшановували таких знаменитостей, як Меріл Стріп, Майкл Джордан, Опра Вінфрі та Софія Коппола.

Також серед гостей цього заходу була голлівудська зірка Демі Мур. 61-річна акторка вийшла на червону доріжку у золотій сукні від бренду Tamara Ralph.

Гламурне вбрання було повністю прикрашене стразами, мало кілька складок на талії, а також елегантний розріз на спідниці. На ліфі сукню прикрашала величезна 3D квітка — один з головних трендів вечірньої моди 2023 року.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Доповнила свій образ Демі золотим клатчем-коробкою, гламурними босоніжками, золотими прикрасами та зачіскою з довгим розпущеним волоссям.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Іншими гостями заходу стали Наталі Портман, Дуа Ліпа, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер, Кая Гербер, Селена Гомес, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, Зої та Ленні Кравіц, Єва Лонгорія, Кара Делевінь, Едріан Броуді та інші.

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