Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Невже їй 61 рік: Демі Мур викликала фурор золотою сукнею з квіткою на світському заході

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
503
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Невже їй 61 рік: Демі Мур викликала фурор золотою сукнею з квіткою на світському заході

Демі Мур / Фото: Associated Press

Акторка знову шокувала розкішним вбранням та молодістю.

У Лос-Анджелесі выдбувся галаконцерт Музею кіноакадемії — щорічний захід, який спрямований на збирання коштів на музейні виставки та публічні програми. Під час цієї події також вшановували таких знаменитостей, як Меріл Стріп, Майкл Джордан, Опра Вінфрі та Софія Коппола.

Також серед гостей цього заходу була голлівудська зірка Демі Мур. 61-річна акторка вийшла на червону доріжку у золотій сукні від бренду Tamara Ralph.

Гламурне вбрання було повністю прикрашене стразами, мало кілька складок на талії, а також елегантний розріз на спідниці. На ліфі сукню прикрашала величезна 3D квітка — один з головних трендів вечірньої моди 2023 року.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Доповнила свій образ Демі золотим клатчем-коробкою, гламурними босоніжками, золотими прикрасами та зачіскою з довгим розпущеним волоссям.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Іншими гостями заходу стали Наталі Портман, Дуа Ліпа, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер, Кая Гербер, Селена Гомес, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, Зої та Ленні Кравіц, Єва Лонгорія, Кара Делевінь, Едріан Броуді та інші.

Читайте також:

Демі Мур приголомшила стрункою фігурою на модному показі

Демі Мур приголомшила стрункою фігурою на модному показі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
503
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація