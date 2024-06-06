Невже їй 70 років: Крісті Брінклі сяяла на церемонії в Нью-Йорку

Кожна поява моделі на публіці зачаровує, адже вона одна з тих осіб, які на власному прикладі доводять, що вік – це лише цифра.

70-річна акторка та модель Крісті Брінклі — зірка 80-х та 90-х років, яка неодноразово з'являлася на обкладинках Sports Illustrated, відвідала церемонію вручення премії Fragrance Foundation Awards, яка відбулася в Театрі Девіда Г. Коха, у Нью-Йорку.

Крісті Брінклі / Фото: Associated Press

Перед камерами жінка сяяла у чорно-білому вбранні — приталеній сукні з відкритими плечима та довгими рукавами. Прикрашав її білий асиметричний пояс, який спадав практично до підлоги ззаду.

Носила вона своє вбрання у поєднанні з гламурними туфлями на підборах, розкішним укладанням з об'ємними кучерями, яскравими макіяжем з червоною помадою на губах і манікюром, який теж був виконаний червоним лаком. У вухах у моделі сяяли сережки з камінням.

Крісті Брінклі / Фото: Associated Press

А нещодавно Брінклі приголомшила красою в червоній сукні на вечірці видання Sports Illustrated. Крісті вийшла на публіку в сукні від Norma Kamali, яка ідеально сиділа на фігурі, мала розріз на спідниці та довгі рукави-кейп.

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