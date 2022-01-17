Неймовірна: 67-річна Крісті Брінклі в бікіні похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте

Супермодель 80-х приголомшила своїм прекрасним зовнішнім виглядом.
Здається, молодість Крісті Брінклі непідвладна часу. У свої 67 років супермодель приголомшує своєю красою та фігурою. Ми вкотре у цьому переконалися, побачивши світлини Брінклі з відпочинку.
Знаменитість зробила селфі у дзеркалі, коли фарбувала блиском губи. Одягнена вона була у чорне бікіні, зверху якого накинула молочний мереживний халат-туніку.
Крісті блиснула стрункою фігурою, пласким животом та сексуальним декольте. Пляжний лук модель доповнила солом'яним капелюхом.
Шкіра її обличчя має свіжий, пружний і без зморшок вигляд.
Ще Брінклі виклала знімки у темно-синьому спортивному купальнику на блискавці та крислатому капелюсі. На стегнах зірка зав'язала сорочку. Вона позувала на пляжі.
Дивлячись на ці фото, складно повірити у реальність віку Крісті.
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