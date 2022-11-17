Неймовірна: фаворитка шоу "Холостяк-12" продемонструвала розкішні образи у весільних сукнях

Одна з фавориток реалітішоу "Холостяк-12" – 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram серію світлин із фотосесії у весільних сукнях.

У рекламній кампанії дівчина приміряла багато красивих вбрань для наречених. У кожній сукні Катя по-особливому мала розкішний вигляд.

Перший образ – романтичний. Сукня має шлейф, вишиті квіти і прозору зону декольте, що додає пікантності.

(щоб побачити інші образи, гортайте праворуч)

Другий аутфіт – ефектний. Вбрання, розшите флористичним візерунком, має пишну спідницю і відкриту лінію плечей.

Третій лук – елегантна сукня по фігурі з сексуальним декольте і блискучою флористичною вишивкою, доповнена спідницею зі шлейфом.

Четверта сукня фасону "рибка" з цікавою вишивкою ідеально підкреслила спокусливі форми Каті. Білі пишні рукава, які знімаються, додали образу легкості.

І п'ятий лук – гламурний. Сукня з блискітками, оголеними плечами і спідницею-шлейфом має шикарний вигляд.

Лозовицька має струнку сексуальну фігуру, тому всі фасони суконь їй дуже пасують.

"Я навіть не можу порахувати, скільки зйомок в мене було для брендів весільних і вечірніх суконь. І зараз мені дуже приємно отримувати повідомлення від дівчат, що ви замовляли сукні з каталогів, на яких була зображена я", - написала Катя у дописі.

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