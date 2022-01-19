Неймовірна: Катерина Бужинська у золотому купальнику похизувалася стрункою фігурою і пишним декольте

Неймовірна: Катерина Бужинська у золотому купальнику похизувалася стрункою фігурою і пишним декольте

Артистка приміряла гламурний купальник, в якому влаштувала фотосесію на відпочинку.

Катерина Бужинська насолоджується відпочинком у райському куточку - у Домініканській республіці. Співачка не забуває тішити фоловерів пікантними знімками у купальнику.

Цього разу зірка влаштувала собі фотосесію у розкішному золотистому купальнику. Ліф чудово підкреслив пишний бюст Каті, який вона демонструвала на камеру.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Бужинська також похизувалася стрункою фігурою і ногами.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

На одних світлинах співачка свій пляжний лук доповнила капелюхом із золотим ланцюжком, а на інших – золотистою пов'язкою, окулярами та довгими сережками.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина мала просто неймовірний вигляд.

"Коли хочеться зупинити час", - підписала знімки артистка.

Минулого разу зірка продемонструвала фігуру у різнокольоровому купальнику з флористичним принтом.

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