Неймовірна: Катерина Бужинська у золотому купальнику похизувалася стрункою фігурою і пишним декольте

Артистка приміряла гламурний купальник, в якому влаштувала фотосесію на відпочинку.
Катерина Бужинська насолоджується відпочинком у райському куточку - у Домініканській республіці. Співачка не забуває тішити фоловерів пікантними знімками у купальнику.
Цього разу зірка влаштувала собі фотосесію у розкішному золотистому купальнику. Ліф чудово підкреслив пишний бюст Каті, який вона демонструвала на камеру.
Бужинська також похизувалася стрункою фігурою і ногами.
На одних світлинах співачка свій пляжний лук доповнила капелюхом із золотим ланцюжком, а на інших – золотистою пов'язкою, окулярами та довгими сережками.
Катерина мала просто неймовірний вигляд.
"Коли хочеться зупинити час", - підписала знімки артистка.
Минулого разу зірка продемонструвала фігуру у різнокольоровому купальнику з флористичним принтом.
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