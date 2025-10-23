ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Неймовірна красуня: Ешлі Робертс відвідала прем'єру серіалу, в якому зіграла Кім Кардашян

Її незвичайне вбрання було з оригінальним акцентом.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Ешлі Робертс

Ешлі Робертс / © Associated Press

Ешлі Робертс позує фотографам після прибуття на прем’єру телесеріалу «Все чесно» в Лондоні. Відома радіоведуча і колишня зірка гурту The Pussycat Dolls мала гарний вигляд і була рада увазі публіки.

Ешлі одягла сіре вбрання з оригінальної сукні з деніму, що мала незвичний дизайн та декольте-серце, яку доповнював жакет-болеро з довгими рукавами та підплічниками.

Ешлі Робертс / © Associated Press

Ешлі Робертс / © Associated Press

Жакет застібався спереду лише на кілька гачків і мав виріз спереду, через який робився акцент на декольте.

Образ Ешлі доповнили зачіски з об’ємними локонами, а також яскравий макіяж.

Ешлі Робертс / © Associated Press

Ешлі Робертс / © Associated Press

У серіалі, прем’єру якого відвідала Робертс, зіграла одну з головних ролей Кім Кардашян - американська телезірка і бізнесвумен. Під час презентації в Лондоні вона вийшла на фотоколл в ефектній чорній сукні від бренду Dilara Findikoglu з колекції весна-літо 2026.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Наступна публікація

