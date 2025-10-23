Неймовірна красуня: Ешлі Робертс відвідала прем'єру серіалу, в якому зіграла Кім Кардашян

Ешлі Робертс / © Associated Press
Ешлі Робертс позує фотографам після прибуття на прем’єру телесеріалу «Все чесно» в Лондоні. Відома радіоведуча і колишня зірка гурту The Pussycat Dolls мала гарний вигляд і була рада увазі публіки.
Ешлі одягла сіре вбрання з оригінальної сукні з деніму, що мала незвичний дизайн та декольте-серце, яку доповнював жакет-болеро з довгими рукавами та підплічниками.
Ешлі Робертс / © Associated Press
Жакет застібався спереду лише на кілька гачків і мав виріз спереду, через який робився акцент на декольте.
Образ Ешлі доповнили зачіски з об’ємними локонами, а також яскравий макіяж.
Ешлі Робертс / © Associated Press
У серіалі, прем’єру якого відвідала Робертс, зіграла одну з головних ролей
Кім Кардашян - американська телезірка і бізнесвумен. Під час презентації в Лондоні вона вийшла на фотоколл в ефектній чорній сукні від бренду Dilara Findikoglu з колекції весна-літо 2026.
Кім Кардашян / © Associated Press
Образи Ешлі Робертс на вулицях Лондона
(117 фото)
