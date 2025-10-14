ТСН у соціальних мережах

184
1 хв

Неймовірна красуня: модель Барбару Палвін сфотографували в чорному ромпері

Вона мала не гірший вигляд, ніж на подіумі. Не вистачало лише крил.

Юлія Каранковська
Барбара Палвін

Барбара Палвін / © Getty Images

Напередодні Victoria’s Secret Fashion Show, яке має відбутися 15 жовтня, модель Барбара Палвін уже прибула до Нью-Йорка. Зірку помітили в Брукліні в дуже ефектному вбранні.

32-річна зірка буквально влаштувала дефіле, адже була вдягнена в чорний ромпер з декольте та опущеною лінією плечей, який носила у поєднанні з колготками, чоботами та пухнастою білою шубою. У руці у Палвін була квадратна сумка By Far. Також вона розпустила волосся та зробила ніжний макіяж.

Барбара Палвін / © Getty Images

Барбара Палвін / © Getty Images

Нагадаємо, що Барбара Палвін — одна із зірок білизняного бренду Victoria’s Secret, і очікується, що вона знову вийде на подіум під час нового показу. З брендом вона почала співпрацювати ще 2012 року, а 2018-го вийшла на подіум під час шоу.

Барбара Палвін на показі Victoria’s Secret, 2018 рік / © Associated Press

Барбара Палвін на показі Victoria’s Secret, 2018 рік / © Associated Press

Барбара Палвін на показі Victoria’s Secret, 2018 рік / © Associated Press

Барбара Палвін на показі Victoria’s Secret, 2018 рік / © Associated Press

184
