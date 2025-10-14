- Дата публікації
Неймовірна красуня: модель Барбару Палвін сфотографували в чорному ромпері
Вона мала не гірший вигляд, ніж на подіумі. Не вистачало лише крил.
Напередодні Victoria’s Secret Fashion Show, яке має відбутися 15 жовтня, модель Барбара Палвін уже прибула до Нью-Йорка. Зірку помітили в Брукліні в дуже ефектному вбранні.
32-річна зірка буквально влаштувала дефіле, адже була вдягнена в чорний ромпер з декольте та опущеною лінією плечей, який носила у поєднанні з колготками, чоботами та пухнастою білою шубою. У руці у Палвін була квадратна сумка By Far. Також вона розпустила волосся та зробила ніжний макіяж.
Нагадаємо, що Барбара Палвін — одна із зірок білизняного бренду Victoria’s Secret, і очікується, що вона знову вийде на подіум під час нового показу. З брендом вона почала співпрацювати ще 2012 року, а 2018-го вийшла на подіум під час шоу.