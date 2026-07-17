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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Неймовірна красуня: вагітна Енн Гетевей продемонструвала три нових цікавих образи

Після низки виходів у гламурних вечірніх сукнях 43-річна акторка Енн Гетевей показала, що вона не менш добре справляється зі створенням повсякденних денних образів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Під час промотуру до фільму «Одіссея» Енн відвідала кілька заходів у Нью-Йорку, де продемонструвала кілька стильних образів, які підкреслювали її красу та здавались дуже комфортними.

Бірюзова сукня з галтером зірки була від бренду Alaia. Чудово у цьому образі сукня поєдналася з золотими аксесуарами, зокрема прикрасами від Bvlgari та взуттям від Gianvito Rossi.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Білий ансамбль Енн, що складався з шовкових легких штанів, майки та легкої в’язаної кофтинки був попри свою простоту дуже елегантним та ніжним. Акторка розбавила білі речі лиш одним яскравим акцентом — зеленою сумкою від Valentino.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Для появи на радіо Гетевей знову одягла білі речі, але цього разу поєднала між собою цікавий топ з галтером і широкі штани.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн та її чоловік, з яким вона у шлюбі вже 14 років, також виховують двох синів — 10-річного Джонатана та 6-річного Джека. Поки що акторка не повідомила стать третьої дитини.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
215
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