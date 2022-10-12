Неймовірна красуня: Енн Гетевей з'явилася у стильному осінньому образі на вулицях Нью-Йорка

Голлівудську зірку Енн Гетевей помітили у Нью-Йорку, коли вона прямувала до студії ABC. Акторка була одягнена по-осінньому стильно, адже поєднала модний оверсайз жакет-пальто з геометричним принтом і в'язану сукню з оригінальним коміром, прикрашеним бісером.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Також у її луку були присутні чоботи на високих підборах та гламурні окуляри-лисички. В руці акторка тримала клатч від бренду Victoria Beckham, прикрашений золотим ланцюжком. Нещодавно з такою ж сумкою з'являлася в Нью-Йорку і сама Вікторія.

А ось волосся Гетевей було просто розпущене і трохи підкручене. Ймовірно, на канал вона прийшла, щоб розповісти про якийсь зі своїх майбутніх фільмів.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

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