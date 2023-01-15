Неймовірна красуня: розглядаємо образи переможниці конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022"

Вбрання переможниці були чудовими, тому пропонуємо їх розглянути трохи детальніше.

14 січня у Новому Орлеані відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022". Переможницею цього року стала 28-річна американка Р'Боні Габріель.

Під час яскравого шоу дівчина продемонструвала кілька образів: неймовірні вечірні сукні, купальник, а також ефектний костюм. Пропонуємо розглянути вбрання ближче.

Під час представлення Р'Боні вийшла на сцену в блакитній мінісукні усипаній лелітками, стразами та бісером.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

Вбрання було на тонких бретельках, з невеликим розрізом і блискучою торочкою.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

Також американська красуня продемонструвала лук у купальнику. Всі конкурсантки мали образи в схожому стилі, але відрізнялися за кольором. На Габріель було вбрання в помаранчевому відтінку та з вирізом на талії.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

Цього року образи моделей доповнювали накидки, на яких вони могли написати все, що хотіли. Р'Боні назвала свою накидку Phoenix Rising ("Відродження фенікса"). На накидці, яку вона зробила самостійно, був напис "Якщо не зараз, то коли?"

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

"Ця накидка, пофарбований екологічно безпечним способом та створений з використанням пластикових пляшок, я зібрала та трансформувала, щоб продемонструвати, як мистецтво може бути створене з того, що ми вважаємо сміттям", - розповіла модель.

Також на сцену красуня вийшла у приголомшливій фіолетовій вечірній сукні з американською проймою, вирізами та накидкою з пишними атласними рукавами.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Автором цього вбрання є бренд Rian Fernandez. Для сукні було обрано наймодніший колір 2023 року за версією Pantone – Viva Magenta.

Під час конкурсу костюмів Габріель приголомшила сріблястим образом, який назвала "Жінка на Місяці." Вбрання було натхненне першим висадженням на Місяць.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

"20 липня 1969 року два американські астронавти стали першими людьми, що ступили на Місяць, зробивши одне з найвидатніших досягнень в історії людства. Перенесемося в сьогоднішній день, і жінки більше, ніж будь-коли, беруть участь у програмі Artemis, спрямованої на те, щоб відправити США назад на Місяць Як уродженка Г'юстона, де розташований космічний центр НАСА, я пишаюся тим, що живу в місті, яке працює над відправленням на Місяць першої жінки. Метою цього костюма було надихнути жінок у всіх куточках всесвіту мріяти про більше, летіти на Місяць і досягати чогось надприродного", - розповіла про вбрання дівчина.

Фінальним вбранням зірки стала темно-синя вечірня сукня з довгими рукавами та глибоким вирізом, також розроблена брендом Rian Fernandez, повністю ручної роботи.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Вбрання було усипане кристалами, лелітками, бісером, а також мало прозорі вставки на талії.

"Чорний колір сукні уособлює компетентність та вишуканість. Акценти бронзового кольору уособлюють силу та дивовижну стійкість Р'Боні Габріель та міць Сполучених Штатів Америки. Чорний онікс та скляні дзеркальні краплі є символами відображення та саморозвитку. Спідниця з торочкою зображує рух життя з синім сапфіровим камінням Swarovski, що символізує нову еру висхідної жінки", - каже бренд про своє творіння.

Саме в цій сукні Р'Боні Габріель стала власницею титулу "Міс Світу-2022".

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

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