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Неймовірна пара: Голді Гоун та Курт Рассел, які разом майже 42 роки, прийшли на "Оскар"

Неймовірна пара: Голді Гоун та Курт Рассел, які разом майже 42 роки, прийшли на "Оскар"

Голді Гоун та Курт Рассел / Фото: Associated Press

Вони одна з найміцніших голлівудських пар.

Голлівудські актори Голді Гоун та Курт Рассел відвідали разом 97-у церемонію нагородження премії "Оскар", яка традиційно відбулася у Лос-Анджелесі.

Пара разом від 1983 року і цього року їхнім стосункам виповнилася вже 42 роки, хоча офіційно вони не одружені. Голді і Курт мають спільного сина Ваятта, який народився в 1986 року, а також вони разом виховали дітей акторки від попередніх стосунків — Олівера і Кейт Гадсон.

Голді Гоун та Курт Рассел / © Associated Press
Голді Гоун та Курт Рассел / Фото: Associated Press

На червоній доріжці пара позувала обійнявшись. 73-річний Курт одягнув елегантний чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелика, а ось 79-річна Голді біла у золотій сукні від Dolce & Gabbana. Шовкове вбрання було прикрашене камінням та складками. Доповнила сукню зірка довгим палантином, укладанням, а також макіяжем та розкішним кольє з величезними діамантами.

Цей захід вони відвідали не лише як гості. Голді також вийшла на сцену церемонії, щоб оголосити переможця у номінації "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" із актором Ендрю Гарфілдом.

Голді Гоун з актором Ендрю Гарфілдом / © Associated Press
Голді Гоун з актором Ендрю Гарфілдом / Фото: Associated Press
Голді Гоун з актором Ендрю Гарфілдом / © Associated Press
Голді Гоун з актором Ендрю Гарфілдом / Фото: Associated Press

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