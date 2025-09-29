ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
321
1 хв

Неймовірна пара: Каміла Алвес і Меттью Макконагі прийшли разом на прем'єру фільму

Зіркова пара продемонструвала своє кохання на публіці — вони завжди всюди разом і тримаються за руки.

Юлія Каранковська
Каміла Алвес і Меттью Макконагі

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Подружжя Каміла Алвес і Меттью Макконагі відвідали разом презентацію фільму «Автобус у вогні», в якому Макконагі виконав головну роль. Вони вийшли на червону доріжку в Лондоні і позували обійнявшись.

Каміла, як завжди, затьмарила чоловіка, адже з’явилася на червоній доріжці в приголомшливій сукні. Її біле вбрання було з торочкою, зробленою з мереживної тканини, і відповідно мало асиметричний поділ.

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Верхня частина сукні була з прямим декольте і чашками, бретелі у сукні спадали на плечі Каміли, надаючи таким чином вбранню невимушеності. Образ вона доповнила «мокрою» зачіскою і лаконічним макіяжем, у вухах у Каміли сяяли діамантові сережки, а завершували лук білі туфлі.

Каміла Алвес / © Associated Press

Каміла Алвес / © Associated Press

Нагадаємо, що вони у шлюбі від 2012 року і виховують трьох дітей. Старший син пари — Леві — також вирішив піти по стопах батька і стати актором. Леві з’явиться у фільмі «Автобус у вогні» і це для нього буде акторський дебют.

321
